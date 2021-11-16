محامية عن تحديد 11 علة لا يقبل فيها فسخ عقد الزواج: ” أنا حزينة على المرأة” (فيديو)

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قالت المحامية أفنان الحنطي إن فكرة عدم الموافقة على فسخ عقد النكاح ورد المهر، ووضع بعض أمراض معينة كسبب غير مفهومة.

وأضافت المحامية لـ برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن العبرة بالأضرار التي تنتج عن المرض، مشيرة إلى أن هذه الأضرار قد تؤدي إلى فسخ العقد.

وتابعت أنه من المستحيل تحديد مرض معين لفسخ العقد من عدمه، قائلاة: أنا حزينة أن يشتري الكثيرين في المرأة ويبيعون”.

وكانت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية قد حددت 11 علة لا يقبل فيها دعاوى فسخ عقد النكاح، ولا يرد فيها المهر لدى محاكم الأحوال الشخصية في حالة إصابة أحد الزوجين بها، لكون بعضها قابل للشفاء، والبعض الآخر طارئ.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن تلك الأمراض هي، التوهم بحالة نفسية معينة، الإصابة بحالة نفسية طارئة، الهوس، القلق العام، الاكتئاب الذهني المتناوب، الفصام الحاد والمزمن.

وتابعت، من بين تلك الاعتلالات أيضا، الاضطراب الوجداني الحاد المزمن، الاكتئاب الذهني الحاد، الفصام الزوراني، اضطرابات الهوية الجنسية.

أفنان الحنطي .. محامية : أنا حزينة أن يشتري الكثيرين في المرأة ويبيعون .. فكرة عدم الموافقة على فسخ عقد النكاح ورد المهر ووضع أمراض معينة كسبب غير مفهومة @Afnanalhinty88#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uMFyZvI6dl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2021