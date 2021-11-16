رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد

قال الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، إن الأخضر واجه صعوبات كبيرة خلال مواجهة فيتنام، مضيفًا أن أرضية ملعب فيتنام لم تكن في مستوى واحد وهذا أقلقنا كثيرا.

وأكد “رينارد” في تصريحات صحفية عقب مباراة السعودية وفيتنام، اليوم الثلاثاء: “المباراة كانت صعبة وكان هناك تنافس شديد بسبب رغبة المنتخبين في الفوز”.

السعودية وفيتنام

حافظ المنتخب الوطني على صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على فيتنام بهدف نظيف سجله صالح الشهري في الدقيقة 31 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واقيمت المباراة على ملعب مي دينه ستاديوم، في إطار مباريات الجولة السادسة، من منافسات المجموعة السادسة بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح صالح الشهري نجومية مواجهة الأخضر السعودي أمام فيتنام .

وبهذه النتيجة يرفع الأخضر رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات، بعدما لعب 6 مباريات نجح في الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراة دون أي هزائم.

وفي المُقابل يحتل منتخب فيتنام المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما لعب خمس مباريات فشل في الفوز أو التعادل في أي لقاء.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة لكأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية ليتأهل أحدهما ثم يخوض ملحقًا جديدًا للتأهل للمونديال.