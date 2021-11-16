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محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)

محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068518
محررو المناطق

انتقدت المحامية أفنان الحنطي، سلوك الشخص الذي يصدر منه تصرفات غير لائقة تجاه زوجته  قائلاة: “مو متربي”

وأضافت المحامية لـ برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن المرأة تستطيع أن ثبت سلوك الزوج السيء تجاهها مشيرة إلى أنها المدعية وعليها إثبات ذلك.

وأشارت إلى أنه يمكن الإثبات عن طريج الرسائل ، أو إذا حدث له لفت نظر من العمل أو الفصل بسبب تصرفات غير طبيعية، وكذلك عن طريق الشهود.

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