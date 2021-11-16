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الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

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الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري
http://almnatiq.net/?p=1068525
محررو المناطق

أعلنت الكلية التقنية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ،.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءًا من الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

وأوضحت الكلية، أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، علماً أن التخصصات المتاحة بالكلية هي الدعم الفني وميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية.

وتابعت أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصص التمديدات المنزلية عبر بوابة قبولي في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرابط التالي : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

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