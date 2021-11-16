احدث الأخبار

الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي
محليات
 الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري
منطقة الحدود الشمالية
 محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)
محليات
 رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد
أبرز المواد
 محامية عن تحديد 11 علة لا يقبل فيها فسخ عقد الزواج: ” أنا حزينة على المرأة” (فيديو)
أبرز المواد
 “أكبر تجمع صناعي عائم في العالم”.. ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”
أبرز المواد
 “ضربة جزاء ومشاركة النقاز”.. الانضباط ترفض احتجاجي الهلال والفتح
أبرز المواد
 هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  
أبرز المواد
 “السعودية للفضاء” تصدر قرارات الدفعة الثانية من برنامج الابتعاث
أبرز المواد
 بريطانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر للبنان
دولي
 الشيخ “السليمان” يوضح الوضعية الصحيحة للتورك (فيديو)
محليات
 230 مشاركة في منافسات الأولمبياد الثقافي بجامعة الملك خالد
المناطق
الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي

الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي

محليات
الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

منطقة الحدود الشمالية
محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)

محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)

محليات
رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد

رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد

أبرز المواد

الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي

الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي
http://almnatiq.net/?p=1068532
المناطق - الرياض:

فازت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود؛ الأمين العام وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد للإنسانية بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال الأعمال الخيرية التنموية، والتي يمنحها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، برعاية جامعة الدول العربية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية”، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

سلم الجائزة لسمو الأميرة لمياء بنت ماجد معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومعالي الوزير المفوض د. فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق؛ الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والمنظمات الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية المعنية.

ونظم المؤتمر المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية برعاية وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  ومنظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة الدولية (IOM)، ومنظمة متطوعي الأمم المتحدة (UNV)، ووزاره التضامن الاجتماعي المصرية.

وخلال المؤتمر استعرضت صاحبه السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود؛  دور مؤسسه الوليد للإنسانية مشيرة إلى أن المؤسسة تعد من أعرق وأكبر المؤسسات العربية فهي تعمل منذ أكثر من أربعين عاما في خدمة المجتمعات المحلية والعربية والعالمية حيث تعمل في أكتر من 189 بلدا حول العالم،  في دعم مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتمكين المرأة والشباب وبرامج الإسكان  والإغاثة الإنسانية.

وأشارت سمو الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية إلى أن المبدأ التوجيهي للمؤسسة هو ” التزام بلا حدود” ، وأن المؤسسة تمتلك استراتيجية محدّدة  وواضحة لتخصيص موارد المؤسسة  لخدمة الإنسانية والارتقاء بها، وتطبّق أفضل الممارسات العالمية في عمليات تخصيص المنح ودعم المشاريع، مع التركيز على انتقاء المشاريع المناسبة وتمويلها.

وأضافت سموها  أن المؤسسة حريصة دائماً على دعم القضايا الإنسانية،  إلى جانب العمل على ردم الفجوة وتحقيق التقارب بين الإسلام والغرب عن طريق دعم الحوار بين الأديان، وتم إنشاء عدد من مراكز الحوار بأهم الجامعات العالمية منها جامعة أكسفورد، وكامبريدج، وبيروت، وغيرها من الجامعات العريقة.

وأكدت  سموها على الرسالة التوعوية للمؤسسة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالفن الإسلامي الذي يعد رافدا من روافد الثقافة الإسلامية  لما له من رسالة ايجابية في نشر ثقافة السلام والتسامح.

وَثمنت سمو الأميرة لمياء بنت ماجد  دور جامعه الدول العربية والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وسعيهما لتوحيد الجهود للنهوض بالعمل الخيري والإنساني  لخدمة الإنسانية.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*