ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض

محررو المناطق

غادر مسن منزله الكائن في حي الفواز جنوب مدينة الرياض منذ شهر و5 أيام، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وكشف أحد أسرة المسن عايض غازي النخيش أن المفقود يعاني بعض المشاكل النفسية، وأنه مصاب بمرض ضغط الدم.

وأشار إلى أن عمر المفقود يناهز 63 عاما، مشيرا إلى أنه عندما غادر المنزل كان يرتدي ثوبا أبيض بحسب “أخبار “24.

وتابع أنهم أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه، ولا يزال البحث جاريا عنه خلال الشهر الماضي وحتى الآن.

وناشد الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل مع الأسرة عبر الرقمين التاليين ( 0555534383) أو (0555404437)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.