احدث الأخبار

ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض  
أبرز المواد
 الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي
محليات
 الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري
منطقة الحدود الشمالية
 محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)
محليات
 رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد
أبرز المواد
 محامية عن تحديد 11 علة لا يقبل فيها فسخ عقد الزواج: ” أنا حزينة على المرأة” (فيديو)
أبرز المواد
 “أكبر تجمع صناعي عائم في العالم”.. ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”
أبرز المواد
 “ضربة جزاء ومشاركة النقاز”.. الانضباط ترفض احتجاجي الهلال والفتح
أبرز المواد
 هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  
أبرز المواد
 “السعودية للفضاء” تصدر قرارات الدفعة الثانية من برنامج الابتعاث
أبرز المواد
 بريطانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر للبنان
دولي
 الشيخ “السليمان” يوضح الوضعية الصحيحة للتورك (فيديو)
محليات
ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض  

ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض  

أبرز المواد
الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي

الأميرة لمياء بنت ماجد تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري التنموي

محليات
الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

الكلية التقنية بطريف تعلن عن موعد فتح باب القبول للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري

منطقة الحدود الشمالية
محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)

محامية: الشخص المسيء إلى زوجته: “مو متربي” (فيديو)

محليات

ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض  

ذهب ولم يعد.. مسن مفقود منذ أكثر من شهر بجنوب الرياض  
http://almnatiq.net/?p=1068540
محررو المناطق

غادر مسن منزله الكائن في حي الفواز جنوب مدينة الرياض منذ شهر و5 أيام، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وكشف أحد أسرة المسن عايض غازي النخيش أن المفقود يعاني بعض المشاكل النفسية، وأنه مصاب بمرض ضغط الدم.

وأشار إلى أن عمر المفقود  يناهز 63 عاما، مشيرا إلى  أنه  عندما غادر المنزل كان يرتدي ثوبا أبيض بحسب “أخبار “24.

وتابع أنهم أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه، ولا يزال البحث جاريا عنه خلال الشهر الماضي وحتى الآن.

وناشد الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل مع الأسرة عبر الرقمين التاليين ( 0555534383) أو (0555404437)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*