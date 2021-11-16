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دورة “فن القيادة” ولقاء عن “بناء قدرات المزارعين” اليوم في بيئة عسير

دورة “فن القيادة” ولقاء عن “بناء قدرات المزارعين” اليوم في بيئة عسير
http://almnatiq.net/?p=1068547

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بحضور مدير عام الفرع المهندس عبدالله الويمني بقاعة التدريب بمقر الفرع اليوم دورة “فن القيادة” لقيادات الفرع من مدراء إدارات ومكاتب ووحدات, وقدم الدورة محاضر المشرف التربوي في القيادة المدرسية بتعليم عسير سعد حامد الاحمري، وتناولت الدورة الكثير من المفاهيم والنظريات العلمية حول اسلوب ونمط وصفات القيادة وبعض الجوانب الهامة في هذا الاتجاه.

ورحب المهندس عبدالله بن حسن الويمني بالمحاضر والقيادات الحاضرة للدورة, وقال أن التدريب والتطوير والشراكة المجتمعية والتطوع وتطوير اداء المدراء والموظفين يعد من اهتمامات الوزارة الاساسية مشيرا أن الفرع مقبل على العديد من الدورات وورش العمل والندوات التي تصب في هذا الهدف الهام مستقبلا.

من جهة اخرى افتتح المهندس الويمني اليوم ايضا لقاء عن بعد حمل عنوان “بناء القدرات للمزارعين والقياديين في مجالات التركيبة المحصولية بمنطقة عسير”, وتطرق اللقاء الى التحديات والمشاكل التي تواجه التركيبة المحصولية في المنطقة ودور التركيبة المحصولية في المحافظة على الامن الغذائي وأهم محاصيل الميز النسبية بمنطقة عسير ، كما تناول اهم محاصيل الفاكهة الحبوب بالمنطقة والممارسات الجيدة واهم العمليات الزراعية والظروف المناخية المناسبة لنمو تلك المحاصيل.

وفي سياق متصل, اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس الويمني وبحضور ونائبه المهندس محمد عسري مع ممثلي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لدراسة آلية تطوير الخدمات لمقدمة للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأسواق النفع العام والمسالخ.

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