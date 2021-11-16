رئيس الهلال الأحمر: المملكة حريصة على تطبيق اتفاقيات القانون الدولي

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني على كافة الأصعدة الدولية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور العويسى بإفتتاح الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني بحضور أكثر من (100) شخص يمثلون قطاعات حكومية مدنية وعسكرية؛ وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض؛ حيث تعقد فيه الدورة التي تستمر لمدة (5) أيام.

الدكتور العويسى -الذي يشغل كذلك رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني- أشار خلال كلمته إلى العلاقة الوثيقة بين الالتزام بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبين قواعد القانون الدولي الإنساني؛ خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، والقواعد الخاصة بسلوك المتحاربين، وحظر بعض أساليب القتال، مستشهدا بما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف أن بعض تلك الممارسات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، هي بمثابة العبادات لدى المسلم حيث يتقرب بها إلى الله، وأيضًا فإن مرتكبي تلك التجاوزات يلحق بهم إثم شرعي، بالإضافة إلى الحدود الشرعية والدنيوية التي يتم تنفيذها على المتجاوزين.

واستعرض الدكتور العويسى في كلمته، دور اللجنة وأعمالها منذ تأسيسها بقرار مجلس الوزراء رقم 144 بتاريخ 27/4/1428هـ، التي تضم في عضويتها (12) جهة حكومية مدنية وعسكرية تقوم بدور تكاملي، وتساهم في تعزيز ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الدكتور العويسى أن هذه الدورة التأسيسية هي أحد أنشطة الخطة التدريبية الاستراتيجية لهذا العام (2021) التي تقدمها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والشركاء الفاعلين واللجان المماثلة والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

وعقب كلمة الدكتور العويسى، أقيمت محاضرة عن القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ألقاها الدكتور خالد الشنيبر أستاذ العقيدة والأديان وحوار الحضارات بجامعة الملك سعود، تحدث فيها عن المعاهدات والمواثيق في الإسلام، بالإضافة إلى الحقوق التي تم النص عليها في القرآن الكريم وسنة النبي –صلى الله عليه وسلم– وهي قواعد تضفي الصبغة الإنسانية على النزاع المسلح، من خلال حماية أرواح غير المقاتلين، واحترام كرامة المقاتلين، وحظر إلحاق الضرر بالممتلكات.

وتضمن برنامج الدورة كذلك إقامة محاضرة عن مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، وقدم المحاضرة معالي الفريق مأمون الخصاونة (رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني).

كما شهدت الدورة كذلك تقديم عرض عن المنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وأدوارها في النزاعات المسلحة (دولية، وغير دولية) والاضطرابات الداخلية، وقدم العرض الدكتور معز الهذلي (مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر).