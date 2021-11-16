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6 قرارات هامة من “التعليم” بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

6 قرارات هامة من “التعليم” بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

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6 قرارات هامة من “التعليم” بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

6 قرارات هامة من “التعليم” بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=1068553

أصدرت وزارة التعليم 6 قرارات بشأن الاستعداد لأداء الاختبارات ومتابعة الحالات الطارئة أثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الجاري.

ونشرت الوزارة تعميمًا، بشأن دور الموجه أو الموجهة الطلابية في تهيئة الطلبة نفسيا وتربويا، وبث روح الطمأنينة بينهم وتبصيرهم بالطرق الصحية للاستعداد لأداء الاختبارات ومتابعة الحالات الطارئة أثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا لصحيفة “عاجل”.

وأكدت المصادر أن وزارة التعليم أصدرت توجيهًا بتفعيل أدوار الإرشاد الطلابي بالمدرسة خلال فترة الاختبارات مع التأكيد، على تفرغ الموجه أو الموجهة الطلابية لأداء مهامه بعيدا عن إسناد مهام الملاحظة وأعمال اللجان والأعمال الإدارية.

كما وجهت الوزارة بضرورة استثمار قنوات التواصل الخاصة بالمدرسة في تبصير الأسر بأدوارهم التربوية والنفسية في تهيئة أبنائهم للاختبارات، وتحفيزهم على التفوق، وتعريفهم بلوائح وتعليمات الاختبارات.

ودعت إلى تقديم كافة المعلومات والإرشادات الهامة للمعلمين والمعلمات حول الحالات الخاصة للطلبة والتي تساعدهم على تعزيز دافعيتهم وأدائهم للاختبارات، مؤكدة ضرورة الاطمئنان على حضور الطلبة أثناء تأدية الاحتبارات وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة.

كما طالبت الوزارة بتقديم الخدمات الإرشادية للطلبة الذين يتطلب اختبارهم عن بعد وفق ما ورد في التعميم الخاص بترتيب عودة الطلبة حضوريا برقم 4300306328 وتاريخ 5 – 3 – 1443 هـ، وتعريف أولياء الأمور والطلبة ببرنامج الهاتف الإرشادي الذي يقدم الاستشارات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات على الأرقام التالية 6876972 بنين – 6915065 بنات.

 

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