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الحسيني: أشعر بالفخر لحمل جنسية دولة تقود العالمين الإسلامي والعربي (فيديو)

الحسيني: أشعر بالفخر لحمل جنسية دولة تقود العالمين الإسلامي والعربي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068558

قال محمد الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي، إنه لشرف عظيم أن أحمل جنسية دولة تقود العالمين “الإسلامي والعربي”، وهذه رسالة إلى كل المتطرفين بأن لا مكان لهم في عقلية المملكة الحديثة.

وقال “الحسيني” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “أشعر بالفخر الرفيع بعد قرار القيادة الحكيمة للمملكة والمتمثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، شرفتني بهذا القرار، وحملتني مسؤولية عظيمة، وأنا أعاهدها أمام الله عز وجل أن أصون هذه الأمانة وأشرفها، وأضع نفسي بخدمة المملكة بكل طاقاتي”.

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