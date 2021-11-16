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 لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)

 لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068597
محررو المناطق

رصد تقرير لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أحد الأسواق في مدينة الرياض التي تعج بالمخالفات والبضائع المغشوشة، كما لوحظ في الفيديو لحظة هروب العمالة المخالفة.

ونظمت وزارة التجارة حملة تفتيشية امتدادا للبرنامج الوطني للتستر التجاري لرصد هؤلاء المخالفين .

وأسفرت الحملة عن رصد عدد كبير من حالات التستر، وبعض المنتجات والماركات المقلدة والمواد المغشوشة.

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