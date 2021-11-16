تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم تورطوا في قضية فساد قيمتها 10 ملايين ريال.

وقالت الهيئة إنه جرى إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت عن مباشرة 16 قضية فساد وأكد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.