احدث الأخبار

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير
منطقة عسير
 احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”
منطقة الرياض
 أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
أبرز المواد
 تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي
أبرز المواد
  لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط كاتب عدل حصل على مليونين وستمائة ألف ريال من رجل أعمال مقابل إفراغ 4 صكوك
أبرز المواد
 إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مليون و 900 ألف ريال رشوة
أبرز المواد
 حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد
أبرز المواد
 نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود
أبرز المواد
 محافظ المجمعة يتسلم التقرير السنوي للجمعية الخيرية بالقاعية      
منطقة الرياض
استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

أبرز المواد
ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

منطقة عسير
احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”

احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”

منطقة الرياض
أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أبرز المواد

تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال

تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=1068602

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم تورطوا في قضية فساد قيمتها 10 ملايين ريال.

وقالت الهيئة إنه جرى إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أعلنت عن مباشرة 16 قضية فساد وأكد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

Advertisements

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي

الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي
حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد

حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد
نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود

نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*