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حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد
http://almnatiq.net/?p=1068603
محررو المناطق

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد .

وأشارت إلى أن قضية الفساد تمثلت في حصولهم على 5.767.500 ريال على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية باستخدام حسابات عائدة لأقاربهم.

واكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

 

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