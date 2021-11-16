ضبط كاتب عدل حصل على مليونين وستمائة ألف ريال من رجل أعمال مقابل إفراغ 4 صكوك

محررو المناطق

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ (4) صكوك بمساحة إجمالية تفوق (40.000) متر مربع بطريقة غير نظامية.

واكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.