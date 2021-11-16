احدث الأخبار

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير
منطقة عسير
 احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”
منطقة الرياض
 أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
أبرز المواد
 تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي
أبرز المواد
  لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط كاتب عدل حصل على مليونين وستمائة ألف ريال من رجل أعمال مقابل إفراغ 4 صكوك
أبرز المواد
 إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مليون و 900 ألف ريال رشوة
أبرز المواد
 حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد
أبرز المواد
 نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود
أبرز المواد
 محافظ المجمعة يتسلم التقرير السنوي للجمعية الخيرية بالقاعية      
منطقة الرياض
استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

أبرز المواد
ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

منطقة عسير
احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”

احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”

منطقة الرياض
أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أبرز المواد

الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي

الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي
http://almnatiq.net/?p=1068621
محررو المناطق

أكدت  هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”  رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وأضافت أنه بعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط (20) مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.

واكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

Advertisements

روابط ذات صلة

تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال

تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال
نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود

نزاهة تكشف تفاصيل 16 قضية فساد وتضبط بعض مرتكبيها بالجرم المشهود
رشوة وتزوير.. “نزاهة” تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية في 8 جهات

رشوة وتزوير.. “نزاهة” تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية في 8 جهات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*