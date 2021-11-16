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“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)

“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)

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منطقة عسير

“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)

“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068627

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي إن بعض الأجانب يظهرون في السوشيل ميديا كسعوديين وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأضاف “الوهيبي” خلال حديثه للقناة السعودية ، اليوم الثلاثاء: “قسم التسويق في العديد من القطاعات كان في السابق يديره غير السعوديين وهم من شكلوا “عصابات” على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا يستعينون بغير السعوديين من مشاهير السوشيال ميديا، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهم الآن يشكلون عصابات، كما يستغلون الأطفال، بل والبعض كان يستخدم أطفال المخيمات في حملاتهم التسويقية”.

 

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