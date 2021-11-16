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أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

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أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
http://almnatiq.net/?p=1068633

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط ⁧‫نيوم  ‬⁩الرئيسي، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لاستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة : إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد ، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل ⁧‫نيوم ‬⁩ واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم. التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة . بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، و دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان، أن هذا المشروع سيعود نفعه – بإذن الله – على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن .
سائلاً سموه الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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