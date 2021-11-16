احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”

محررو المناطق

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أول أمس الأحد مبادرة “جودة الحياة ” التي نظمتها بالتعاون مع أكاديمية الحوار للتدريب بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني واستمرت شهراً كاملاً .

واحتوت المبادرة على أربعة برامج تدريبية بواقع يومين أسبوعياً تناولت فيها المدربات عدة مواضيع أبرزها ” مهارات الاتصال في الحوار، والمحاور الناجح، والحوار الأسري، وأنواع المبادرات وشروطها”.

وتخلل البرامج مجموعة من التطبيقات العملية والنظرية والعروض المرئية والحوارات المتنوعة مع المتدربات.

يشار الى ان المبادرة استهدفت خلال الشهر اكثر من 150 متدربة من الفتيات النزيلات والموظفات العاملات معهن وذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها المؤسسة لفتياتها طوال العام.