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استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

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استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068639
محررو المناطق

حذر الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، من خطورة تعاطي أدوية الهرمونات لتحقيق وهم العضلات.

 

وقال الربيعة خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إنه لا يجب استخدام أدوية الهرومانات نهائيا .

 

وأكد استشاري العقم وأمراض الذكورة أن  الهرمونات تؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم، مشيرا إلى أن بعض الأدية  تؤدي إلى الوفاة .

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