استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

محررو المناطق

حذر الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، من خطورة تعاطي أدوية الهرمونات لتحقيق وهم العضلات.

وقال الربيعة خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إنه لا يجب استخدام أدوية الهرومانات نهائيا .

وأكد استشاري العقم وأمراض الذكورة أن الهرمونات تؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم، مشيرا إلى أن بعض الأدية تؤدي إلى الوفاة .

الهرمونات ووهم العضلات..

د.خالد الربيعة (استشاري العقم وأمراض الذكورة): متعاطي الهرمونات يعاني الضعف الجنسي في هذه الحالات@dralrabeeah#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/E7Paif2fYY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 16, 2021