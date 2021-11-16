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ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

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ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير
http://almnatiq.net/?p=1068642
المناطق - واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم 2,500 متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمحايل عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة استخدام حطب محلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 

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