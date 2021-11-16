استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  

قال الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، إن المكملات الغذائية بشكل عام لا يوجد بها مشكلة على الصحة .
وحذر الربيعة خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” من تعاطي كميات كبيرة من المكملات الخاصة بالبروتينات حتى لا تثقل على الكلى .
ونصح استشاري العقم وأمراض الذكورة من لديه كسور في الكلى بعدم تناول المكملات لخطورتها عليهم.
متى تكون المكملات الغذائية مُضرة بالصحة؟@dralrabeeah#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bI3m6Bmq2Y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 16, 2021
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