احدث الأخبار

“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير
منطقة عسير
 احتوت على 4 برامج.. رعاية الفتيات بالرياض تختتم مبادرة “جودة الحياة”
منطقة الرياض
 أمير تبوك: “أوكساچون” ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
أبرز المواد
 تفاصيل الإطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضية فساد بـ 10 ملايين ريال
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 20 مواطناً ومقيماً بتهمة تعديل حالتهم الصحية بمقابل مادي
أبرز المواد
  لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط كاتب عدل حصل على مليونين وستمائة ألف ريال من رجل أعمال مقابل إفراغ 4 صكوك
أبرز المواد
 إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مليون و 900 ألف ريال رشوة
أبرز المواد
 حصلوا على 5.7 مليون ريال.. تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي في قضية فساد
أبرز المواد
“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)

“الأجانب يظهرون كسعوديين مقابل مبالغ مالية”.. قانوني يكشف مخالفات عصابات مواقع التواصل (فيديو)

أبرز المواد
استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  

استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  

أبرز المواد
استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

استشاري يكشف عن نوع أدوية يؤدي إلى الضعف الجنسي والعقم (فيديو)

أبرز المواد
ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

ضبط 5 مخالفين استخدموا حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمحايل عسير

منطقة عسير

استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  

استشاري: المكملات الغذائية مضرة بالصحة في حالتين (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1068650
محررو المناطق

قال الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، إن المكملات الغذائية بشكل عام  لا يوجد بها مشكلة على الصحة .

وحذر  الربيعة خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” من تعاطي كميات كبيرة من المكملات الخاصة بالبروتينات حتى لا تثقل على الكلى .

ونصح  استشاري العقم وأمراض الذكورة من لديه كسور في الكلى بعدم تناول المكملات لخطورتها عليهم.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

“تسبب 5 أمراض خطيرة”.. دراسة صادمة تنصح بتجنب المكملات الغذائية

“تسبب 5 أمراض خطيرة”.. دراسة صادمة تنصح بتجنب المكملات الغذائية
3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات
“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم

“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*