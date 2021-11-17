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حالة الطقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق

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حالة الطقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1068660
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا ظهور سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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