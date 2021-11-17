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إغلاق 6 محلات مخالفة ومصادرة كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة بالأحساء

إغلاق 6 محلات مخالفة ومصادرة كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة بالأحساء

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إغلاق 6 محلات مخالفة ومصادرة كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة بالأحساء

إغلاق 6 محلات مخالفة ومصادرة كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=1068666
محررو المناطق:

تمكنت أمانة الأحساء، ممثلة ببلدية العيون، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، من مصادرة كمية من اللحوم والأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي،  وإغلاق 6 محلات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت “أمانة الأحساء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لائحة الجزاءات البلدية.

 

 

 

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