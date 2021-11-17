إغلاق 6 محلات مخالفة ومصادرة كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة بالأحساء

محررو المناطق:

تمكنت أمانة الأحساء، ممثلة ببلدية العيون، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، من مصادرة كمية من اللحوم والأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وإغلاق 6 محلات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت “أمانة الأحساء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لائحة الجزاءات البلدية.

تواصل #أمانة_الأحساء ممثلة ببلدية العيون جولاتها الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتم مصادرة اللحوم والأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي واغلاق عدد ٦ محلات لعدم الألتزام بالأشتراطات الصحية .

مع إتخاذ الاجراءات اللازمة حسب لائحة الجزاءات البلدية .@saudimomra pic.twitter.com/Ez5u45fND3 — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) November 17, 2021