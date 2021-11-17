لاعب مانشستر يونايتد يكشف أسرار جديدة عن الأطعمة المفضلة لـ”رونالدو”

المناطق- وكالات:

كشف اللاعب السابق في مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، معلومات تتعلق بالأطعمة التي يفضلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونظامه الغذائي

وأكد لموقع “توك سبورت”مازحاً : “لا تتناول الغداء أبدا مع رونالدو، لأنك وقتها ستأكل السلطة والدجاج، ولن تشرب المشروبات الغازية، بل الماء فقط”

ولفت اللاعب الفرنسي إلى حرص رونالدو على التدريب يوميا، وكان يظل على أرض الملعب بعد مغادرة جميع اللاعبين، ويتمرن مرتين أحيانا.

ويفضل “رونالدو” اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.