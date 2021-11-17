“الزعاق” يوضح تأثيرات سحب الرباب على مناطق المملكة (فيديو)  

محررو المناطق:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن السحب تنقسم لثلاثة أقسام، عالية ومنخفضة ومتوسطة، والعامة تسمي السحاب العابر والسحاب الماطر، مشيراً إلى أن السحب العابرة الصيفية عالكسية والتي تأتينا من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية.

وأضاف “الزعاق”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن السحب الممطرة شتوية وتأتينا مع دخول الوسم من الجهة الشمالية الغربية من هضبة البحيرات في جنوب إفريقيا، وأحياناً تأتينا من الجهة الجنوبية إلى الجهة الجنوبية الغربية، والعرب يسميها بسحاب الرباب.

وأوضح أن سحب الرباب تؤثر على شمال شرق المملكة مع دخول الوسم، ومع دخول المربعانية تنزل هذه السحب تؤثر على مناطق الجوف وحائل والقصيم والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية، مٌشيراً إلى أنه مع دخول موسم المربعانية تنزل سحب الرباب تؤثر على منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية، موضحاً أن أمطار الرياض تصنف بأنها أمطار ربيعية.

ينقسم مطر الوسم إلى قسمين

1-حسابي وهو المكتوب بالتقاريم

2-واقعي وهو المعاش على الأرض

فالحسابي ينتهي في الثاني من ديسمبر

والواقعي ينتهي في منتصف المربعانية

فالعشرين يوماً من المربعانية وسم أي انها تنبت ماينبته مطر الوسم

pic.twitter.com/f5yvYAMrwI — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 16, 2021