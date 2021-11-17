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“المطلق” يوضح حكم رفض امرأتين خدمة الزوج إلا بمقابل مادي (فيديو)

“المطلق” يوضح حكم رفض امرأتين خدمة الزوج إلا بمقابل مادي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068692
محررو المناطق:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم رفض امرأتين خدمة زوجهما له إلا بمقابل مادي.

وقال المطلق خلال لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الزوجة لا تخرج للعمل، ولا تشارك في نفقات المنزل، وفي المقابل يُنفق الزوج عليها وعلى الأولاد.

وأكد أنه في المقابل يجب عليها خدمة زوجها والاهتمام بترتيب احتياجاته.

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، متسائلاً عن سبب وجود الزوجة في منزل الزوج إذا لم تلبِ كافة احتياجاته.

 

 

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