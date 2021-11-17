"به سُم قاتل".. دراسة تحذر من تناول لحوم أسماك القرش.. وهذه خطورته على الحوامل

المناطق ـ وكالات:

حذرت مؤسسات صحية عالمية ودولية مثل منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية، وغيرها، من تناول لحوم أسماك القرش، خصوصًا الحوامل والأطفال،

وأوضحت المؤسسات العالمية، أن تناول السيدات الحوامل للحوم أسماء القرش يسبب تلف الدماغ والجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى منع النمو المعرفي للجنين، وذلك بسبب “الزئبق المتواجد في لحوم أسماك القرش.

كما كشف دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين، والتي أظهرت أن زعانف أسماك القرش تحتوي على كميات كبيرة من السم.