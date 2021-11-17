في 3 مناطق.. مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن 125 وظيفة شاغرة

محررو المناطق:

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فما فوق، للعمل في المدينة المنورة، وجدة، والرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وجاءت المسميات الوظيفية التي أعلنت عنها مستشفى الملك فيصل التخصصي كالتالي:-

1- مساعد مخازن.

2- كاتب جناح. (7 وظائف)

3- مساعد اداري ثاني.

4- ممثل ثاني خدمات المرضى.

5- محلل التحليلات.

6- عالم ابحاث مساعد.

7- رئيس معلوماتية الطب الحيوي.

8- مندوب مشتريات.

9- مسؤول الاحالات.

10- مهندس أجهزة طبية أول.

11- محلل الحوكمة المؤسسية.

12- محلل تحليلات البيانات.

13- محلل مستودع البيانات.

14- كاتب حمية.

15- منسق تعليم شئون التمريض.

16- ممثل توظيف أول.

17- محلل تقارير المؤسسة

18- متابع ثاني.

19- ميكانيكي عام أول.

20- فني مختبر اول

21- مدير اداره الخدمات الألكترونية

22- رئيس تمريض. (وظيفتان)

23- مدير اداره حوسبة المستخدم.

24- رئيس الاتصالات البشرية الرأسمالية.

25- رئيس تخطيط القوى العاملة.

26- مدير إدارة تحليلات الكفأة التشغيلية.

27- رئيس تحليل الكفاءات.

28- محلل المعلومات الصحية.

29- سكرتير أول. (وظيفتان)

30- سكرتير ثاني. (وظيفتان)

31- رئيس اتصالات رأس المال البشري.

32- أخصائي اتصالات رأس المال البشري.

33- مساعد موارد بشرية. (وظيفتان)

34- مهندس صناعي.

35- تقني ثاني مراقبه تقنيه المعلومات.

36- فني مختبر.

37- كبير المساعدين الفنيين.

38- مساعد مكتبة.

39- مساعد صيانة. (وظيفتان)

40- مدير قسم ادارة التخزين والخوادم.

41- مدير قسم دمج النظم.

42- محلل تخطيط القوى العاملة.

43- جزار.

44- مساعد ميكانيكي.

45- مدير الحالات الطبية.

46- مراسل.

47- إستشاريين. (تخصصات مختلفة)

48- مساعدين إستشاريين. (تخصصات مختلفة)

49- أخصائيين. (تخصصات مختلفة)

50- أطباء. (تخصصات مختلفة)

51- فنيين. (تخصصات مختلفة)

52- تمريض.

ــ ولتقديم إلى هذه الوظائف برجاء الدخول على هذا الرابط (https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist).