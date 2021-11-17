تفاصيل هجوم مجموعة من القردة على طفلان بمحافظة “المخواة” (صور)

محررو المناطق:

تعرض طفل وشقيقه أول أمس الأثنين لهجوم من مجموعة من القردة بمحافظة “المخواة”.

ووفقاً لـ”سبق”، تسبّب ذلك في إدخال الطفل المستشفى بعد إصابته بجروح ومازال يتلقى العلاج والملاحظة بسببها.

وقال والد الطفل نايف عبدالله الزهراني “هاجمت قطعان القرود ابني وسيم -3 سنوات- وشقيقته -10 سنوات- عند خروجهما بجوار المنزل في حي العزيزية وتسبّبت في جرح في الفخذ”.

وأشار إلى أن القردة حاولت اختطافه لكن تم إنقاذه فتم إدخاله مستشفى المخواة العام وتنويمه حتى اليوم بغرض العلاج والملاحظة، ومن ثَم خياطة الجرح الذي سبّبته له القرود، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة والرعب الذي يعانيه الطفلان.