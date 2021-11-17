فيديو يوثق لحظ قيام شخص باشتعال العديد من الحرائق في لبنان (فيديو)

المناطق ـ وكالات:

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق لحظ قيام شخص باشتعال العديد من الحرائق في أحد المناطق بلبنان

وظهر الشخص في مقطع الفيديو المتداول، أثناء قيامه بإشعال الحرائق في منطقة حرجية بصور، وتصاعد ألسنة النيران بعد إشعاله النار.

وكانت الحرائق في لبنان قد استمرت، حيث اشتعلت في حريق هائل في محيط باريش بقضاء صور.

كما تناقلت مشاهد لحرائق أخرى مستمرة في القصيبة، حيث يظهر رجال الدفاع المدني في محاولات لإطفاء الحرائق.

انتشار الحرائق دفع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى زيارة مركز الدفاع المدني، للوقوف على الأحداث.

وأشار “مولوي” إلى أنه قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس.