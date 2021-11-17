في خطوات.. “العدل” توضح كيفية إثبات الوصية عبر “ناجز” (فيديوجراف)

محررو المناطق:

حددت وزارة العدل، خطوات إثبات الوصية عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في فيديو جراف خطوات إثبات الوصية عبر “ناجز” والتي جاءت كالتالي:ــ

ــ تسجيل الدخول

ــ الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ــ اختيار إثبات وصية.

ــ تقديم طلب جديد.

ــ اختيار توثيق وصية.

ــ اختيار الجهة ثم المتابعة.

ــ إضافة بيانات المستفيد.

ــ إضافة الوصية وبيان أعيان الوصية ورفع الوثائق.

ــ استكمال بيانات الحقوق والالتزامات في الوصية.

ــ أخيراً تقديم الطلب.