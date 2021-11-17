بتكلفة 30 مليون ريال.. تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق بالرياض

المناطق ـ الرياض:

انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ مشروع شبكات للصرف الصحي في أجزاء من حي طويق غرب مدينة الرياض، وبأطوال بلغت أكثر من (39) كم.

جاء في ذلك إطار استمرار جهود شركة المياه الوطنية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية بالمملكة.



وأوضحت أن المشروع بلغت تكلفتهُ الإجمالية أكثر من (30) مليون ريال ويستهدف رفع الضرر البيئي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوي المهم، مؤكدةً مُضيها قُدمًا في تنفيذ العديد من مشاريع البُنى التحتية، ومُتابعة تنفيذها بجودةٍ عالية حسب الخطط الزمنية، والمعايير القياسية؛ لزيادة نسب التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة.