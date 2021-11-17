بعد انقطاع لمدة عامين.. بدء الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

بعد انقطاع دام عامين كاملين عن أداء الاختبارات الحضورية جراء جائحة فيروس كورونا، تنطلق اليوم الأربعاء، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام.

اشتراطات الاختبارات الحضورية

ويشترط لحضور الاختبارات حضورياً التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفي حال عدم التحصين فإن الاختبارات ستكون عن بعد من خلال المنصات التعليمية، لغير المحصنين، سواء كان ذلك لأسباب صحية موثقة او لعدم إكمالهم 12 عامًا.

الاختبارات عن بعد

وحول الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي كورونا، فستكون اختباراتهم عن بُعد، وليس كطلبة منتسبين، من خلال المنصات التعليمية، مع حسم درجة المواظبة للمرحلة المتوسطة ونظام المسارات ودرجة الحضور في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية.

آلية الاختبارات الحضورية

وقد قررت وزارة التعليم، إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد، على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصراً، كما تقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بالمدرسة، لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، مع التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامتهم، والاستفادة من كافة الفصول والمرافق، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وكذلك إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

وتتابع إدرات ومكاتب التعليم الاستعدادات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية، في المناطق والمحافظات كافة، والتأكد من جاهزيتها من حيث تنظيم الدخول والخروج وتوفير الكمامات والمعقمات والحفاظ وتطبيق الاحترازات في النقل المدرسي وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

نصائح مهمة لأولياء الأمور

على جانب آخر، وجهت وزارة التعليم مجموعة من النصائح لأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات وهي:

اخلق جوًا هادئًا في المنزل وساعد طفلك على التعلم.

الابتعاد عن كل ما يصيب ابنك بالتوتر أو الإحباط.

لا تلجأ إلى العنف.

شجع الطلاب على التعلم وجعلهم واثقين في أنفسهم.

تحضير طعام سهل الهضم يساعد الذاكرة.

لا تتابع الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحضار جميع الأدوات التي يحتجاها الطلاب لإجراء الاختبار.

الجدير ذكره أنه سيتم استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 20 ربيع الآخر وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم العام.