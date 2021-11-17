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تقنية “البلوتوث” تهدد ملايين الأجهزة الذكية بالاختراق

تقنية “البلوتوث” تهدد ملايين الأجهزة الذكية بالاختراق

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تقنية “البلوتوث” تهدد ملايين الأجهزة الذكية بالاختراق

تقنية “البلوتوث” تهدد ملايين الأجهزة الذكية بالاختراق
البلوتوث
http://almnatiq.net/?p=1068781
محررو المناطق:

حذّر خبراء في الأمن السيبراني من وجود ثغرات برمجية خطيرة يمكنها أن تؤثر على ملايين الأجهزة الذكية التي تحتوي على تقنيات البلوتوث للاتصال اللاسلكي.

ووفقاً لـ” روسيا اليوم”، أوضح الخبراء مجموعة من الثغرات البرمجية تحمل اسم BrakTooth تضم أكثر من 16 نقطة ضعف برمجية، باتت تشكل تهديدا على الأجهزة التي تحوي شرائح SoC وتتصل مع الأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث.

وتؤثر BrakTooth على الهواتف الذكية والحواسب والأجهزة الصناعية وأجهزة إنترنت الأشياء، وتسمح ثغراتها باختراق هذه الأجهزة وتعطيلها أو إيقافها عن العمل، أو تنفيذ تعليمات برمجية لاختراقها عبر شبكات البلوتوث.

 

 

 

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