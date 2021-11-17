احدث الأخبار

دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 
محليات
 “الموارد البشرية” توضح شرط حصول الموظف المتدرب على بدل
أبرز المواد
 “هدف” يعتمد دعم 4 شهادات مهنية متخصصة في مجال التقييم
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 “العجلان”: ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 55% خلال 2021 مقارنة بـ 2020
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية ممطرة بجازان
محليات
 تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
منطقة المدينة المنورة
 هل تتحول جائحة كورونا إلى مرض متوطن؟.. مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية يحسم الجدل
أبرز المواد
 وزنه 3 كيلو.. مستشفى شرق جدة يُنهي معاناة مريضة من ورم ليفي كبير بالرحم
محليات
 أمريكي يهدد بإحراق مطعم في نيويورك لرفعها العلم الإسرائيلي
دولي
 في إطار التوعية.. أمانة جدة تعزز تواصل منسوبيها مع الصم ببرنامج لغة الإشارة
منطقة مكة المكرمة
دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 

دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 

محليات
“الموارد البشرية” توضح شرط حصول الموظف المتدرب على بدل

“الموارد البشرية” توضح شرط حصول الموظف المتدرب على بدل

أبرز المواد
“هدف” يعتمد دعم 4 شهادات مهنية متخصصة في مجال التقييم

“هدف” يعتمد دعم 4 شهادات مهنية متخصصة في مجال التقييم

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 

دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 
صندوق التنمية الزراعية
http://almnatiq.net/?p=1068783
المناطق ـ الباحة:

نفذ صندوق التنمية الزراعية أمس، ورشة عمل بعنوان “دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وإقراض أصحاب المزارع المملوكة بوثائق تملك مؤقتة”، للاستفادة من خدمات الصندوق، بحضور محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة، ومدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة والمزارعين والمهتمين.

 

وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز الغامدي، رئيس قسم التنفيذ فرع الصندوق بالباحة، اختصاص الصندوق كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة.

 

وقال”الغامدي”، إن أهداف الصندوق، وحجم التمويل المقدم الذي بلغ ٥٣ مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٠م، مشيراً إلى أن الصندوق قدم أكثر من ٤٦٤ ألف قرض.

وأوضح أن الأنشطة الزراعية التي يستهدفها الصندوق بالتمويل؛ تنقسم إلى مجالين رئيسيين الأول: المشاريع المتخصصة وتشمل مشاريع البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن (اللاحم -والبياض – الأمات -الجدات – فقاسات)، مشاريع الاستزراع السمكي، ومشاريع التسويق الزراعي، ومشاريع مصانع المنتجات الزراعية التحويلية (التمور – الفواكه والخضار)، ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وأفاد أن المجال الثاني شمل: القروض التنموية، وتمويل مربي الماشية، وتمويل مربي النحل، والسياحة الزراعية، ومجالات التنمية الريفية الزراعية، وتمويل المنشآت البيطرية، قروض الصيادين، وتجهيزات القوارب، وقوارب وشبكة، والبيوت المحمية العادية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي يمكن الاطلاع أو التقديم عليها في موقع الصندوق من خلال الرابط (https://adf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ).

Advertisements

روابط ذات صلة

صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتمويل المزارعين 

صندوق التنمية الزراعية يطلق مبادرة لتمويل المزارعين 
الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة “مكة”

الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة “مكة”
“الوزراء” يوافق على اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق

“الوزراء” يوافق على اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*