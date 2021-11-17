دور الصندوق في تمويل أصحاب المزارع بالقرى.. ورشة عمل بـ”التنمية الزراعية” 

المناطق ـ الباحة:

نفذ صندوق التنمية الزراعية أمس، ورشة عمل بعنوان “دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وإقراض أصحاب المزارع المملوكة بوثائق تملك مؤقتة”، للاستفادة من خدمات الصندوق، بحضور محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة، ومدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة والمزارعين والمهتمين.

وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز الغامدي، رئيس قسم التنفيذ فرع الصندوق بالباحة، اختصاص الصندوق كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة.

وقال”الغامدي”، إن أهداف الصندوق، وحجم التمويل المقدم الذي بلغ ٥٣ مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٠م، مشيراً إلى أن الصندوق قدم أكثر من ٤٦٤ ألف قرض.

وأوضح أن الأنشطة الزراعية التي يستهدفها الصندوق بالتمويل؛ تنقسم إلى مجالين رئيسيين الأول: المشاريع المتخصصة وتشمل مشاريع البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن (اللاحم -والبياض – الأمات -الجدات – فقاسات)، مشاريع الاستزراع السمكي، ومشاريع التسويق الزراعي، ومشاريع مصانع المنتجات الزراعية التحويلية (التمور – الفواكه والخضار)، ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وأفاد أن المجال الثاني شمل: القروض التنموية، وتمويل مربي الماشية، وتمويل مربي النحل، والسياحة الزراعية، ومجالات التنمية الريفية الزراعية، وتمويل المنشآت البيطرية، قروض الصيادين، وتجهيزات القوارب، وقوارب وشبكة، والبيوت المحمية العادية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي يمكن الاطلاع أو التقديم عليها في موقع الصندوق من خلال الرابط (https://adf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ).