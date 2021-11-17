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خلال زيارة تفقدية.. نائب وزير الاتصالات يطلع على سير العمل بمركز تعهيد الأعمال بالقصيم

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المناطق

خلال زيارة تفقدية.. نائب وزير الاتصالات يطلع على سير العمل بمركز تعهيد الأعمال بالقصيم

خلال زيارة تفقدية.. نائب وزير الاتصالات يطلع على سير العمل بمركز تعهيد الأعمال بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=1068807
المناطق ـ القصيم:

قام نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي بزيارة مركز solutions by stc لتعهيد الأعمال في منطقة القصيم يوم أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م، للإطلاع على سير أعمال وخدمات المركز الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال مراكز التعهيد والاتصال والبرمجيات والتطبيقات.

ويأتي تأسيس المركز ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع solutions by stc لإنشاء “مركز solutions by stc لتعهيد الأعمال” في مدينة بريدة بمنطقة القصيم لتمكين المواهب الواعدة وتطوير الكفاءات الوطنية للمساهمة بشكل أكبر في المرحلة القادمة في التحول الرقمي للمملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

ويهدف المركز إلى رفع نسبة الاقتصاد المناطقي، زيادة نسب توطين الوظائف، وتوفير فرص نسبة مشاركة المرأة في مجال تقنية المعلومات في المنطقة. حيث يوفر الدعم في دفع الابتكار وتنمية الخبرة الفنية بين السكان المحليين. وهذا بدوره يساعد في توطين التقنية في القصيم، مما يمكن من نمو اقتصادها والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

وأشار المهندس عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc: “نعتز بشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة التي نسعى من خلالها إلى تمكين التحوّل الرقمي وتوطين التقنية المحليّة وتأهيل وتطوير كفاءات أبنائنا وبناتنا بالمنطقة للمساهمة في تقدم الخدمات الرقمية محلياً”.

والجدير بالذكر أنه سيتم من خلال المركز توظيف وتدريب أكثر من 130  من الخريجين الجامعيين الجدد من منطقة القصيم، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لصقل مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتهيئتهم لسوق العمل.

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