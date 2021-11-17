“متحدث الأرصاد” يعلن وصول أول محطة للرصد البحري بالمملكة

محررو المناطق:

نشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد”حسين القحطاني” صورة لأولى محطات الرصد البحري للأرصاد.

وتبين الصورة التى نشرها “القحطاني” على حسابه على موقع “تويتر” أول محطات الرصد البحري العائمة والتى تأتي ضمن مشروع “محطات الرصد البحري والمحطات الاسلكية”.

وأكد أن المركز الوطني للأرصاد يهدف، من وصول المحطة دخولها الخدمة ضمن مشروع تطوير الأرصاد، والذي يقوده الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام.

وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع "محطات الرصد البحري والمحطات الاسلكية"… قريباً سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويرة الكبيرة لقطاع #الأرصاد التي يقودها الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا @PmeMediacen pic.twitter.com/ASuucGnDDf — حسين القحطاني (@qhussin1) November 17, 2021