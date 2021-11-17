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أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات

أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات

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أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات

أمين الجوف يبحث مع رؤساء البلديات خطط استدامة معالجة التشوه البصري وتنمية الموارد المالية والاستثمارات
http://almnatiq.net/?p=1068866
المناطق - الجوف:

اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على سير حملات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في نطاق البلديات التابعة، كما ناقش جهود استقطاب الاستثمارات وزيادة الإيرادات بما يدعم التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس الشرعان اليوم في مقر الأمانة مع رؤساء البلديات التابعة، لمناقشة مستجدات حملات معالجة التشوه البصري وخطط الاستدامة، ونسب معالجة البلاغات، وتنمية الاستثمارات وزيادة الايرادات، وكذلك استعراض نسب الصرف (المالية) وفق الميزانيات المعتمدة.

وأوضح لك المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الاجتماع أكد على أهمية تحقيق أهداف حملات معالجة التشوه البصري في كافة مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطبيق خطط الاستدامة، مشيرا إلى ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات ضمن الشراكة بين القطاعين البلدي والخاص، بما يصب في تعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

 

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