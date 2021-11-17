بلدية جوف بني هاجر تزرع أكثر 26 ألف شتلة زهور متنوعة و8100 مسطحات خضراء

المناطق - المنطقة الشرقية:

تواصل بلدية جوف بني هاجر أعمالها بزراعة عدد من الأشجار والأزهار الموسمية لزيادة الرقعة الخضراء، وذلك ضمن مبادرات البلدية في إطار اهتمامها بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أن البلدية وضعت خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية، وإضافة لمسات جمالية على المداخل والميادين، مشيراً إلى أن المساحات الخضراء المضافة بلغت ٨١٠٠ متر مربع من الإنجيلة، وكذلك تم الانتهاء من تمديد شبكات ري بطول ٢٣٠٠ متر طولي و٤٦٠ رشاشا مائيا، وكذلك إضافة زراعة أكثر من ٢٦ ألف شتلة زهور موسمية وأكثر من ٢٨٠ أشجار متنوعة، كان لها الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء.

وأشار اليامي إلى أن العمل جاري في زراعة عدد من الشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق، وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية، بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمنطقة.

وقال أن ذلك يأتي ضمن إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المنظر الجمالي، ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث، ولتحسین جودة الحیاة والمظھر العام، مما یسھم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتفعيلاً لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية (شرقية خضراء)، لافتا الى أن أعمال زراعة الزهور متواصلة ضمن استراتيجية البلدية، وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف، والتي تضفي بعدا جماليا وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.