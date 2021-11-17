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وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي في بوركينا فاسو يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

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وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي في بوركينا فاسو يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي في بوركينا فاسو يزور مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=1068873
المناطق - واس:

زار معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينا فاسو ألفا مامادو باري مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض اليوم.

والتقى معاليه بمساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، حيث اطلع على مشاريع المركز المنفذة لدى جمهورية بوركينا فاسو, حيث بلغت حتى الآن 11 مشروعًا في مجال الصحة والأمن الغذائي وغيرها بقيمة 6 ملايين و378 ألف دولار أمريكي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وأشاد وزير خارجية بوركينا فاسو بجهود المملكة ممثلة بالمركز على مساعدتها للدول المتضررة حول العالم كافة، وعلى ما تحظى به بلاده من دعم واهتمام لدى المركز.

 

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