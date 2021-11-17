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صحة المدينة المنورة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة المنورة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة المدينة المنورة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة المنورة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
صحة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1068901
المناطق -المدينة المنورة:

نفّذت صحة المدينة المنورة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم, كما قُدِّم من خلالها التوعية الصحية لـ”1964″ شخصاً.

 

 

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