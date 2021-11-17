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كارثة جديد تهدد العالم بعد كورونا.. اكتشاف 18 فيروسًا عالي الخطورة بالصين 

كارثة جديد تهدد العالم بعد كورونا.. اكتشاف 18 فيروسًا عالي الخطورة بالصين 

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غرفة القصيم تستعرض فرص ومحفزات الاستثمار التقني والرقمي

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وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي في بوركينا فاسو يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

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“الجوازات” تصدر 11086 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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كارثة جديد تهدد العالم بعد كورونا.. اكتشاف 18 فيروسًا عالي الخطورة بالصين 

كارثة جديد تهدد العالم بعد كورونا.. اكتشاف 18 فيروسًا عالي الخطورة بالصين 
A woman shops at Khlong Toei Market, the biggest fresh market in Bangkok, on June 18, 2020. - A huge wholesale market has become the centre of focus for a new cluster of coronavirus cases in Beijing, where nervous local officials have begun mass testing, closing schools and neighbourhoods, and turned sharp scrutiny towards the food supply chain. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)
http://almnatiq.net/?p=1068903
المناطق ـ وكالات:

في وقت يحارب فيه العالم لإيجاد علاج أو لقاح ينهي أزمته المستمرة منذ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا  الذي كان مصدر انتشاره الصين، تصدم دراسة جديدة العالم عن إمكانية ظهور جائحة جديدة مصدرها أيضاً الصين.
وأوضحت النتائج التي أجرتها الدراسة على 12 نوعاً من الحيوانات البرية التي تباع في الأسواق، اكتشاف 18 فيروساً عالي الخطورة.

وأظهرت النتائج أيضا احتواء تلك الحيوانات على  71 فيروساً من فيروسات الثدييات، بما في ذلك 18 فيروساً عالي الخطورة على البشر والحيوانات الأخرى.

وأن أكثر ما يثير القلق هي الميكروبات الموجودة في حيوانات الزباد، وهي حيوانات شبيهة بالقطط، وكانت من بين الأنواع التي حملت فيروس سارس من الخفافيش إلى البشر عام 2002، كما حذرت أن انتقال أنواع أخرى من الفيروسات من الزباد إلى البشر قد يؤدي لكارثة صحية عالمية جديدة، وفقاً لما ذكرته “ذا صن” البريطانية.

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