كارثة جديد تهدد العالم بعد كورونا.. اكتشاف 18 فيروسًا عالي الخطورة بالصين 

المناطق ـ وكالات:

في وقت يحارب فيه العالم لإيجاد علاج أو لقاح ينهي أزمته المستمرة منذ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي كان مصدر انتشاره الصين، تصدم دراسة جديدة العالم عن إمكانية ظهور جائحة جديدة مصدرها أيضاً الصين.

وأوضحت النتائج التي أجرتها الدراسة على 12 نوعاً من الحيوانات البرية التي تباع في الأسواق، اكتشاف 18 فيروساً عالي الخطورة.

وأظهرت النتائج أيضا احتواء تلك الحيوانات على 71 فيروساً من فيروسات الثدييات، بما في ذلك 18 فيروساً عالي الخطورة على البشر والحيوانات الأخرى.

وأن أكثر ما يثير القلق هي الميكروبات الموجودة في حيوانات الزباد، وهي حيوانات شبيهة بالقطط، وكانت من بين الأنواع التي حملت فيروس سارس من الخفافيش إلى البشر عام 2002، كما حذرت أن انتقال أنواع أخرى من الفيروسات من الزباد إلى البشر قد يؤدي لكارثة صحية عالمية جديدة، وفقاً لما ذكرته “ذا صن” البريطانية.