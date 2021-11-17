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محامٍ يحسم الجدل حول عقوبة السجن والغرامة لمن أزال عضو من قروب واتساب

محامٍ يحسم الجدل حول عقوبة السجن والغرامة لمن أزال عضو من قروب واتساب

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محامٍ يحسم الجدل حول عقوبة السجن والغرامة لمن أزال عضو من قروب واتساب

محامٍ يحسم الجدل حول عقوبة السجن والغرامة لمن أزال عضو من قروب واتساب
http://almnatiq.net/?p=1068913
محررو المناطق

تداولت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرُّض مشرف مجموعة الواتساب للسجن والغرامة عند قيامه بحذف أحد الأعضاء من القروب.

وفي هذا الإطار، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، إن ما أُثير من آراء بشأن تجريم فعل إزالة أحد أعضاء قروب الواتساب من قِبل مشرف القروب مجرد شائعة وليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح “زمزمي” عبر برنامج “ساعة شباب” على قناة روتانا خليجية: أن مثل هذه الآراء جانبها الصواب، كونها قد خلطت بين المسؤولية الجنائية والمدنية، وذلك لأن فعل إزالة العضو من القروب الخاص بالواتساب لا علاقة له بالحق العام.

 

وعن العقوبة، كشف “زمزمي”: “يختلف الأمر إذا صاحب الفعل تشهيرٌ بالعضو الذي تمت إزالته، وهنا قد يختلف تكييف الوقائع لكن لا نطلق التجريم على إطلاقه، والقاعدة أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن الفعل محظوراً نصاً”.

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