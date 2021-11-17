الميراث الرقمى..”آبل” تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للإطلاع على بياناتهم بعد الوفاة

المناطق ـ وكالات:

أصدرت شركة آبل الأمريكية الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل iOS 15.2 والذى يضم عددا من الميزات الجديدة والمذهلة منها ربط جهات الاتصال القديمة ونظام لسلامة الأطفال في الرسائل، وكذلك ودعم خصوصية التطبيقات.

وبحسب موقع AppleInsider فإن ميزات iOS 15.2 ستسمح لجهات الاتصال القديمة للمستخدمين بتحديد أشخاص محددين للوصول إلى بيانات iCloud الخاصة بهم بعد الموت، والتى تعرف بميزة الميراث الرقمى، والتي من خلالها سيتم تحديد جهة اتصال موثوقة مثل أحد من الأقارب أو الأصدقاء ومنحه إمكانية الوصول إلى بيانات iOS على أجهزة آبل يستطيع فتحها بعد وفاة المستخدم .

يمكن إضافة “الورثة الرقميين” عن طريق نظام تشغيل “آي أو أس” في الهواتف الذكية من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم خيار (الاسم) ثم كلمة المرور والأمن، أما في جهاز “ماك” فيذهب المستخدم إلى تفضيلات النظام، ومن ثم “أبل آي دي” ثم كلمة المرور والأمن.

كما سيحتوى تحديث iOS 15.2 على دعم خصوصية التطبيقات التى تعمل على كشف التطبيقات التى تستخدم ميكروفون الهاتف والكاميرا والوصول إلى عناوين URL الخارجية.