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فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

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أمير مكة يرأس اجتماعاً بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف

أمير مكة يرأس اجتماعاً بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف

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أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم

أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم

منطقة الحدود الشمالية

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل
الكلية التقنية بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=1068927
المناطق - الجوف:

تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 25/4/1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضحت الكلية أن الاختصاصات المتاحة في برامج الدبلوم هي: الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اختصاص الدعم الفني، والتقنية الإدارية اختصاص الإدارة المكتبية، والتقنية الميكانيكية اختصاص ميكانيكا السيارات.

فيما أتاحت الفرصة للمتقدمين للتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل ومدتها فصل تدريبي وأحد بقسم الكهرباء الإنشائية برنامج فحص وإصلاح الأعطال الكهربائية، وقسم الحاسب الآلي برنامج إدخال بيانات ومعالجة النصوص.

 

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