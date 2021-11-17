فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

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تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 25/4/1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضحت الكلية أن الاختصاصات المتاحة في برامج الدبلوم هي: الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اختصاص الدعم الفني، والتقنية الإدارية اختصاص الإدارة المكتبية، والتقنية الميكانيكية اختصاص ميكانيكا السيارات.

فيما أتاحت الفرصة للمتقدمين للتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل ومدتها فصل تدريبي وأحد بقسم الكهرباء الإنشائية برنامج فحص وإصلاح الأعطال الكهربائية، وقسم الحاسب الآلي برنامج إدخال بيانات ومعالجة النصوص.