أمانة الطائف تعيد تأهيل وسفلتة وادي وج بالطائف

المناطق - مكة المكرمة:

أعادت أمانة الطائف كشط وإعادة سفلتة في طريق وادي وجّ الذي يخدم المدينة من شمالها لجنوبها، وذلك بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة في هذا الطريق المحوري، وبلغت كمية السفلتة في المشروع 15.500 متر مكعب .

وحث أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي وكالة المشاريع بسرعة إنجاز كافة المشروعات الجارية والتي تشمل أعمال صيانة وأخرى للسفلتة في العديد من شوارع المحافظة الرئيسية والفرعية، والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة المروية بما يسهم في التسهيل على المواطنين وسرعة نقل الحركة المرورية من موقع لآخر.