أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

المناطق - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة الاجتماع السابع للجنة , بحضور أعضاء اللجنة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مستهل الاجتماع، بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها، مؤكداً أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال التوصيات في الاجتماع الماضي والآلية الخاصة في متابعة الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج التنموية من برنامج الإسكان التنموي والذي تضمن تمليك 196 أسرة مستفيد عن طريق جود الإسكان، وإفراغ صكوك للمستفيدين بعدد 65 وحدة سكنية عن طريق مصرف سامبا ، وتوقيع عقد بناء عدد 15 وحدة سكنية عن طريق جمعيات بنيان ، و ساعد ، ودار الإسكان ، وطريف الخيرية.

كما بحث الاجتماع تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، كما جرى التطرق لآلية لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن.