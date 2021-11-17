احدث الأخبار

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الطائف تعيد تأهيل وسفلتة وادي وج بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 الميراث الرقمى..”آبل” تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للإطلاع على بياناتهم بعد الوفاة
أبرز المواد
 محامٍ يحسم الجدل حول عقوبة السجن والغرامة لمن أزال عضو من قروب واتساب
أبرز المواد
 تقنية الأحساء تنفذ برنامجاً لتحسين مستوى المتعثرين تدريبياً
المنطقة الشرقية
 محافظ تيماء يتابع سير بدايه اختبارات نهايه الفصل الاولى
منطقة تبوك
 بلدية وادي الدواسر تُنفذ جولات رقابية وترصد عددٍ من المخالفات 
منطقة الرياض
 أمانة الحدود الشمالية ترفع 118 سيارة تالفة ومهملة في الشوارع والأحياء
منطقة الحدود الشمالية
 التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا
محليات
 صحة المدينة المنورة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم

أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم

منطقة الحدود الشمالية
أمانة الطائف تعيد تأهيل وسفلتة وادي وج بالطائف

أمانة الطائف تعيد تأهيل وسفلتة وادي وج بالطائف

منطقة مكة المكرمة
الميراث الرقمى..”آبل” تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للإطلاع على بياناتهم بعد الوفاة

الميراث الرقمى..”آبل” تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للإطلاع على بياناتهم بعد الوفاة

أبرز المواد

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1068942
المناطق - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة الاجتماع السابع للجنة , بحضور أعضاء اللجنة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مستهل الاجتماع، بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها، مؤكداً أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال التوصيات في الاجتماع الماضي والآلية الخاصة في متابعة الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج التنموية من برنامج الإسكان التنموي والذي تضمن تمليك 196 أسرة مستفيد عن طريق جود الإسكان، وإفراغ صكوك للمستفيدين بعدد 65 وحدة سكنية عن طريق مصرف سامبا ، وتوقيع عقد بناء عدد 15 وحدة سكنية عن طريق جمعيات بنيان ، و ساعد ، ودار الإسكان ، وطريف الخيرية.

كما بحث الاجتماع تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، كما جرى التطرق لآلية لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم

أمانة الشمالية تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة 3,300 متر طولي من الأرصفة بالشريم
أمير القصيم: جائزة العمل الخيري محفزة ومقدرة لجهود الجمعيات الأهلية

أمير القصيم: جائزة العمل الخيري محفزة ومقدرة لجهود الجمعيات الأهلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*