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“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول محصنين بـ”كورونا” من خارج المملكة

“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول محصنين بـ”كورونا” من خارج المملكة

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فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

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أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول محصنين بـ”كورونا” من خارج المملكة

“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول محصنين بـ”كورونا” من خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=1068965
محررو المناطق:

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية دخول وافد تلقى جرعتين من لقاح “كورونا” خارج المملكة.

وأبانت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنه في حال عدم استكمال جرعتين لقاح داخل المملكة فإن التعليمات تشترط عدم المرور خلال آخر 14 يوم بأحد الدول المعلق القدوم منها لتتمكن من الدخول إلى المملكة.

وكان وافد من الجنسية المصرية وجه استفسار على النحو التالي: أنا مهنتي بائع وعامل زيارة متعددة لزوجتي وأولادي ينفع أنزل مصر ويرجعوا معايا مع العلم أنا محصن جرعتين في السعودية والزوجة محصنه جرعتين في مصر”.

 

 

 

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