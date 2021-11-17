فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك ينظم حملة التطعيم الموسمية

المناطق- تبوك:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة مبادرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي استهدفت منسوبي ومراجعي الفرع.

وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أ.منيف بن هابس الحربي, أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التي يقوم بها الفرع حرصاً على صحة وسلامة الموظفين ، مشيداً بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة والحرص على زيادة الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الموظفين