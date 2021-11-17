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أمانة الشرقية تنفذ 1298 جولة رقابية وتحرر 94 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1298 جولة رقابية وتحرر 94 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1298 جولة رقابية وتحرر 94 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1298 جولة رقابية وتحرر 94 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1068979
المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 16/نوفمبر/2021م، 1298 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 94 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت 10 بلاغات، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها

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